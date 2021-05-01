В Праге прошли первомайские митинги с критикой ограничений из-за коронавируса

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Митинги, приуроченные к празднику 1 Мая, прошли в субботу в Праге. В общей сложности, согласно данным полиции, в них приняли участие около 500 человек.

Ораторы, которых аплодисментами и криками одобрения поддерживали собравшиеся, раскритиковали действующие в республике социальные ограничения, введенные правительством страны из-за коронавируса.

Главной претензией митингующих к властям, которые с середины апреля приступили к смягчению в Чехии социальных ограничений, была необходимость продолжать носить медицинские респираторы в общественных местах. Полиция фиксировала нарушения масочного режима во время проведения общественных мероприятий и привлекала нарушителей к административной ответственности.

Организаторы митингов, которыми выступили чешские политические субъекты различной ориентации и гражданские объединения, использовали их также для агитации избирателей перед предстоящими в стране 8 и 9 октября текущего года выборами в нижнюю палату парламента. При этом критические высказывания были адресованы представителям противоположных политических лагерей.

Крупнейший из митингов состоялся в парке на Стрелецком острове, который находится на реке Влтава, протекающей по территории центральных районов города. В нем было задействовано 250 участников.