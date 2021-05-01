Боррель назвал санкции РФ против еврочиновников лишенными оснований и неприемлемыми

БРЮССЕЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми граждан ЕС, включая еврочиновников, "неприемлемыми и лишенными юридических оснований".

"Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений", - утверждает Боррель в заявлении, распространенном в субботу внешнеполитической службой ЕС.

"Евросоюз осуждает решение России запретить восьми гражданам государств ЕС въезд на территорию Российской Федерации. <...> ЕС выражает солидарность с этими лицами. Российские действия не удержат ЕС от продолжения борьбы за права человека, демократию и международные законы, а также призывов к ответственности (путем введения односторонних санкций - прим. ТАСС) за нарушения прав человека", - говорится в документе.

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.