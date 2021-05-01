В Берлине радикалы забросали бутылками полицию

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Участники первомайского шествия в Берлине забросали полицейских бутылками, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила - были без масок и не соблюдали дистанцию.

Через примерно полчаса в толпе кто-то зажег дымовую шашку и в полицейских полетели бутылки. После этого радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и подожгли их.

В акции участвуют до 8 тыс. человек. Безопасность обеспечивают более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В новость были внесены изменения (22:04 мск) - добавлены подробности.