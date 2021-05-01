В Лондоне девять человек задержали на акции против расширения полномочий полиции

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Девять человек задержаны в ходе состоявшейся в субботу в Лондоне акции протеста против расширения полномочий полиции. По оценкам агентства Reuters, в шествии через центр британской столицы приняли участие больше тысячи человек.

"В Лондоне в ходе сегодняшних протестов были задержаны девять человек. Участники демонстрации дошли до сада Воксхолл-гарденс, где сейчас и остаются. На месте находятся сотрудники полиции", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда. Из-за организованного демонстрантами шествия днем в течение часа было закрыто движение по Тауэрскому мосту.

Демонстрации против спорного законопроекта, наделяющего полицию дополнительными полномочиями, в том числе для разгона протестных акций, а также ужесточающего наказания за вандализм и нарушение общественного порядка, продолжаются в британских городах с марта, несмотря на коронавирусные ограничения. Особенно активно в них участвуют жители английского Бристоля. 21 марта проходившее в городе шествие противников законопроекта переросло в беспорядки, участники которых разбили окна полицейского участка и подожгли несколько служебных автомобилей. Несколько полицейских были госпитализированы с переломами ребер и конечностей.