Суд на Украине отменил результаты довыборов, где победил кандидат от партии Зеленского

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Большая палата Верховного суда Украины отменила протокол ЦИК об установлении результатов довыборов в Верховную раду в Ивано-Франковской области, где победил кандидат от президентской партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Об этом в воскресенье сообщил аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

"Сенсация праздничной ночи. Большая палата Верховного суда Украины отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в одномандатном избирательном округе номер 87, по данным которого победил Василий Вирастюк. Пока нет доступа к решению суда для его полного анализа, но политические и правовые последствия уже интригуют", - цитирует Клюжева украинское издание "Страна".

По данным ЦИК, на довыборах в Верховную раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент - представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко получил поддержку 29,69% голосов избирателей. Ивано-Франковский облсовет потребовал признать выборы недействительными, считая их фальсифицированными.

Необходимость в этих выборах возникла после того, как депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в 87-м округе Ивано-Франковской области, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост мэра города Надворная.