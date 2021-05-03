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Госсекретарь США прибыл в Лондон на саммит глав МИД G7

Энтони Блинкен рассказал, что ему приятно снова оказаться среди партнеров и союзников
Госсекретарь США Энтони Блинкен Ben Stansall/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Ben Stansall/Pool via AP

ТАСС, 3 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что прибыл в Лондон для участия в первой за два года очной встрече министров иностранных дел Группы семи (G7). Об этом он написал в понедельник в своем Twitter.

"Прибыл в Лондон и рад, что посольство США в Великобритании нас приветствует. Восемь лет назад Великобритания, наш незаменимый союзник, в последний раз председательствовала в G7. Приятно снова оказаться среди партнеров и союзников для этих обсуждений", - говорится в сообщении Госсекретаря США.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита главы МИД Группы семи обсудят борьбу с коронавирусом, противодействие глобальным угрозам, а также взаимодействие с Россией. Пленарные заседания в центре Лондона запланированы на 4-5 мая, первый день форума будет посвящен двусторонним встречам.

Теги
СШАВеликобританияБлинкен, Энтони
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