Блинкен и Мотэги обсудили в Лондоне КНДР, Мьянму и ситуацию вокруг Тайваня

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, находящийся с визитом в Лондоне, в понедельник провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В частности, стороны подтвердили готовность сотрудничать с целью денуклеаризации Корейского полуострова. В сообщении отмечается, что Блинкен проинформировал японского министра о новом подходе США к проблеме КНДР. Он заключается в отказе от идей "стратегического терпения" и заключения крупной сделки с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства.

Глава МИД Японии и госсекретарь во время встречи также подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и условились поддерживать контакты с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по проблеме Мьянмы, где произошел военный переворот.

Это вторая встреча Мотэги и Блинкена с момента прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. В марте американский госсекретарь совершал визит в Японию.

В Лондоне с 3 по 5 мая проходят переговоры министров иностранных дел G7. Как ожидается, стороны обсудят способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.