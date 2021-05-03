Польша, Украина и страны Балтии договорились в Варшаве продолжать диалог и сотрудничество

ВАРШАВА, 3 мая. /ТАСС/. Президенты Польши, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии подписали в Варшаве в понедельник совместную декларацию по случаю празднования 230-й годовщины принятия 3 мая 1791 года первой польской конституции, которая считается старейшей в Европе и второй в мире после Конституции США.

"Вспоминая прошлый опыт, гордясь достижениями нашего современного сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, мы с надеждой смотрим в будущее. Мы убеждены в том, что процветание нашего общего наследия и общего дома, уходящего корнями в европейскую цивилизацию, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на основе фундаментальных ценностей и принципов", - указывается в тексте декларации.

Среди этих ценностей президенты пяти стран назвали свободу, суверенитет, территориальную целостность, демократию, верховенство закона, равенство и солидарность. "Объединяющаяся Европа должна быть открыта для всех стран и народов, разделяющих эти ценности", - подчеркнули они.

"Мы выражаем понимание и поддержку неизменным чаяниям всех народов нашего региона, с которыми наши народы разделяют общую историческую судьбу и которые сегодня желают пользоваться, как и мы, благами свободы и демократии, мужественно требуя, чтобы их права уважались. Мы считаем, что для всех нас солидарность наций, особенно перед лицом сегодняшних угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, процветания и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы будем привержены продолжению диалога и сотрудничества стран, которые мы представляем", - заявили лидеры пяти стран в общей декларации.

После церемонии президенты проводят в Варшаве дискуссию о будущем Европы. "Президенты будут говорить о Европе, наследии прошлого, общем историческом опыте и о текущем сотрудничестве, общих ценностях и общем видении Европы в контексте событий, происходящих сейчас на континенте", - информировал представитель польского Президентского дворца Войчех Коларский.