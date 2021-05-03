Иракские спецслужбы задержали одного из главарей ИГ

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники Национального агентства информации и расследований (НАИР) при МВД Ирака задержали главаря одного из отрядов, входящих в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление НАИР.

Как уточняется, задержанный Абу Али аль-Джамили был так называемым губернатором Эль-Фаллуджи в иерархии ИГ. Он долгое время находился в розыске и подозревался в осуществлении террористической деятельности. По информации иракских спецслужб, в 2005 году он примкнул к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ), затем был задержан и приговорен к 15 годам тюрьмы, но отпущен на свободу в 2011 году.

После этого аль-Джамили участвовал в формировании вооруженных отрядов ИГ, какое-то время вел террористическую деятельность на территории Сирии, затем вернулся в Ирак и сначала был назначен "заместителем губернатора Мосула", а после - "губернатором Эль-Фаллуджи" в иерархии ИГ.

В МВД Ирака отметили, что аль-Джамили уже сознался в совершении десятков терактов, в том числе направленных против сотрудников правоохранительных органов арабской республики.

Ситуация в стране

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов.

В декабре 2017 года власти объявили об окончательном поражении ИГ. Между тем силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.