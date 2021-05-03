Генпрокуратура Армении завела дело о двойном гражданстве президента

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело для расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом в понедельник сообщил председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

"Хочу напомнить, что 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Специальная следственная служба (ССС) отказалась возбуждать уголовное дело на основании заявления, представленного адвокатами. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК ("Фальсификация, сбыт или использование документов")", - написал он на странице в Facebook.

Ранее адвокаты подали иск в ССС Армении, заявив, что Саркисян с 2003 по 2012 год имел гражданство Великобритании. Он был избран президентом 2 марта 2018 года, а это означает, что в его случае не было удовлетворено требование к кандидату на пост главы государства - иметь только гражданство Армении в течение последних шести лет. "Саркисян мог быть избран президентом лишь в том случае, если бы действие гражданства Великобритании прекратилось до 1 марта 2012 года", - указали адвокаты.

Саркисян до 2018 года занимал пост посла республики в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там.