Латвийский журналист обратился к генсеку ООН из-за преследования его русскоязычных коллег

РИГА, 3 мая. /ТАСС/. Латвийский журналист Андрей Яковлев направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с преследованием в республике местных русскоязычных журналистов за их профессиональную деятельность. Об этом в понедельник сообщает партия "Русский союз Латвии".

"В канун 3 мая - Всемирного дня свободы печати - наш коллега Андрей Яковлев направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с преследованием в Латвии журналистов за их профессиональную деятельность, а также записал видеообращение", - указывает политическая сила в своем Facebook, опубликовав это видеообращение.

В нем Яковлев отмечает, что обращается к Гутерришу от своего имени и имени более десяти своих коллег - латвийских русскоязычных журналистов, которые подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность. "3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, и нам кажется, что это хороший повод поддержать нас. Из-за сотрудничества с российскими СМИ у нас - журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, - были проведены обыски. У нас изъяли компьютеры и телефоны, изъяли наши архивы", - указывает он.

"Из нас хотят сделать уголовников, навесить судимости по надуманному поводу. Причем идеологическая подоплека обвинений, основанная на русофобии и "россияфобии", понятна и нам, и тем, кто нас собирается судить", - подчеркнул Яковлев. При этом журналист заметил, что генсек ООН не может вмешиваться в дела Латвии как суверенного государства, но призвал его "выразить свою позицию по отношению к свободе СМИ и свободе журналистов" в республике, которая "также подписала соответствующий документ ООН".

Преследование журналистов

В начале декабря 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Среди них сам Андрей Яковлев, который несколько лет назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Всего с декабря 2020 года по март 2021 года в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования - нарушение санкций, введенных против РФ. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого - Дмитрий Киселев - находится под санкциями как физическое лицо.

В середине апреля этого года СГБ вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого еще пятерых местных журналистов, сотрудничающих с информационным порталом "Спутник Латвия" и русскоязычным информационном агентством Baltnews.