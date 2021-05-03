Жители Словакии потребовали референдума о досрочных парламентских выборах

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Почти 586 тыс. граждан Словакии, население которой составляется около 5,5 млн жителей, подписали петицию с требованием к президенту республики Зузане Чапутовой объявить референдум по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в стране. Об этом сообщил в понедельник телеканал ТА3.

Бланки с подписями граждан, поддержавших петицию, переданы в администрацию главы государства. В ближайшие дни 50 ее сотрудников будут проверять достоверность содержащихся в них сведений. Затем, если в подлинности подписей не возникнет сомнений, президент должна объявить референдум.

Словацкое законодательство предусматривает проведение референдума, если этого потребуют более 350 тыс. граждан республики. Глава государства должна назначить его срок в течение 30 дней после получения соответствующей петиции. При этом президент может обратиться в Конституционный суд с целью проконсультироваться о формулировках выносимых на референдум вопросов. Если Чапутова так поступит, то сможет примерно на два месяца отложить принятие решения о сроке его проведения.

Сбор подписей под петицией с требованием референдума инициировали в феврале текущего года словацкие социал-демократы и Словацкая национальная партия, находящиеся в оппозиции к действующему правительству, сформированному либерально-консервативными политическими силами по итогам прошедших в марте 2020 года выборов. За референдум выступили также профсоюзы Словакии.

Если большинство граждан выскажется за проведение в республике досрочных парламентских выборов, инициаторы предлагают, чтобы они состоялись в течение 180 дней после объявления итогов референдума.