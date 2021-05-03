Трюдо заявил, что Канада продолжит защищать и продвигать свободу прессы в мире

ОТТАВА, 3 мая. /ТАСС/. Канада продолжит защищать и продвигать свободу прессы во всем мире, так как журналисты являются первой линией обороны демократии. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо по случаю Всемирного дня свободы печати.

"Сегодня, во Всемирный день свободы печати, мы отмечаем неоценимую роль, которую играют журналисты в Канаде и во всем мире, а также отдаем дань уважения тем из них, кто лишился жизни в поисках истины, - сказал он. - Они являются первой линией защиты демократий и краеугольным камнем любого справедливого, сильного и динамичного общества".

Трюдо напомнил, что Канада является сопредседателем международной коалиции за свободу СМИ и одним из организаторов Глобальных конференций по свободе СМИ. "Канада продолжит возглавлять усилия по защите свободы слова и продвижению свободы прессы во всем мире", - подчеркнул глава правительства.

3 мая ежегодно отмечается Всемирный день свободы печати. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года в знак признания важности соблюдения принципов свободы слова, печати, независимости, а также как дань памяти журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1991 году в столице Намибии представители независимой печати стран Африки подписали Виндхукскую декларацию, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

В ходе Всемирного дня свободы печати проводятся мероприятия в память о профессиональных работниках средств массовой информации, погибших при исполнении своих обязанностей (по данным международной правозащитной организации "Репортеры без границ", в 2020 году - 50 человек). Также в этот день общественные организации и журналистские объединения во многих странах привлекают внимание властей и общественности к вопросам свободы слова в СМИ.