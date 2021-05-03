Макрон призвал к защите журналистов по всему миру

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество защищать сотрудников СМИ. Такое заявление он сделал в понедельник в своем Twitter.

"Журналисты нас информируют, - отметил он. - Они должны быть свободными во всем мире". Французский лидер призвал международное сообщество "защищать сотрудников СМИ и бороться с дезинформацией, которая угрожает демократии". Он подчеркнул приверженность Франции "борьбе за мир, справедливость и права человека".

Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон выступил с таким заявлением в связи с проходящей в Виндхуке Всемирной конференцией по свободе печати. Она проводится ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии.

Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что пандемия коронавируса оказала сильное негативное воздействие на финансовую ситуацию в 90% мировых СМИ. Она также отметила, что "цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых СМИ, оказала негативное воздействие на их разнообразие, так как они оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать". Все это, по мнению Азуле, "нанесло удар по праву людей на получение качественной информации".