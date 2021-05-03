В ПА ОБСЕ призвали Россию пересмотреть введенные против Евросоюза санкции

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /ТАСС/. Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) выразили в понедельник обеспокоенность в связи с решением России ввести санкции в отношении граждан государств - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. Они призвали Москву пересмотреть эту меру как не отвечающую "интересам многостороннего сотрудничества и диалога", утверждается в пресс-релизе организации.

"Запрет на въезд на территорию РФ для председателя Европарламента и других высокопоставленных должностных лиц, введенный со всей очевидностью в качестве ответной меры на похожие санкции в отношении представителей России, не отвечает интересам многостороннего сотрудничества и диалога. ПА ОБСЕ в течение многих лет последовательно осуждает применение санкций в отношении парламентариев и дипломатов. При этом представители России являются одними из наиболее ярых критиков ограничений подобного рода. Мы настоятельно призываем Москву пересмотреть введенные против ЕС санкции, которые не ведут ни к чему иному, как к дальнейшему обострению напряженности, осложнению диалога и блокированию достижения взаимного понимания", - приводится в сообщении совместное заявление председателя ПА ОБСЕ Питера Боунесса, а также председателя, заместителя председателя и докладчика общего комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кириакоса Хаджиянни, Михаэля Георга Линка и Кари Хенриксен.

30 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан государств - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот перечень вошли восемь человек, в том числе председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, в свою очередь, отметил, что в период напряженности важно сохранять открытыми все каналы связи и диалога. "Эти санкции в отношении высокопоставленных официальных представителей ЕС, включая председателя Европейского парламента, <...> являются контрпродуктивными. Я настоятельно призываю наших партнеров в Российской Федерации пересмотреть этот шаг", - сказал он.

Баунесс, Хаджиянни, Линк, Хенриксен и Монтелла также призвали к "пересмотру подхода, основанного на введении в отношении парламентариев ограничений на въезд на территорию государств - участников ОБСЕ, в особенности, когда подобные запреты препятствуют проведению инклюзивных межпарламентских форумов".