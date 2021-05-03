Премьер Ливии провел встречу с главами МИД и Минобороны Турции

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба провел в Триполи встречу с делегацией из Турции с участием глав МИД и Минобороны Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара. Об этом сообщает в понедельник телеканал Libya Al Ahrar TV.

По его информации, на встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений, а также все аспекты сотрудничества, которые будут служить интересам турецкого и ливийского народов.

Присутствовавшая на встрече министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Мангуш поблагодарила турецкое руководство за оказываемую Ливии помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Кроме того, аль-Мангуш призвала Анкару сотрудничать с Триполи по вопросу прекращения огня на ливийской территории. "Мы призываем Турцию сотрудничать с нами по вопросам, которые касаются соглашения о прекращении огня, а также реализации итогов Берлинской конференции [по Ливии]", - указала министр. Помимо этого, аль-Мангуш призвала представителей Турции оказывать содействие Триполи в вопросе "вывода с ливийской территории всех иностранных сил и наемников для укрепления суверенитета Ливии".

В свою очередь глава турецкого МИД выразил поддержку со стороны Анкары новому правительству Ливии. "Мы поддерживаем ливийское правительство по административным вопросам и в его борьбе с теми вызовами, с которыми оно сталкивается, <...> в его стремлении остановить братоубийственную гражданскую войну", - приводит телеканал слова Чавушоглу. Между тем министр подчеркнул, что турецкое присутствие в Ливии имеет все правовые основания. "Военное сотрудничество с Ливией строилось на основе запроса [ливийского] правительства. Турецкое присутствие на территории Ливии законно", - резюмировал глава МИД Турции.

Как отмечает Libya Al Ahrar TV, среди прочего на встрече обсуждался и вопрос о демаркации морских границ между Турцией и Ливией.

Ситуация в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои, а весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, обратившись за поддержкой к Турции.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета, который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге сохранявшееся относительное спокойствие на линиях соприкосновения и договоренности военных открыли путь для проведения Форума политического диалога, избравшего в начале февраля текущего года после шедших при посредничестве ООН по разным трекам непростых переговоров премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.