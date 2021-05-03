Рааб заявил, что дверь для позитивных отношений с Россией всегда открыта

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Великобритания готова к улучшению отношений с Россией, однако, чтобы это произошло, Москва должна изменить свое поведение. Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она прошли на полях встречи министров иностранных дел Группы семи (G7) в Лондоне.

"С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой. Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО, однако поведение России должно измениться, - заявил глава Форин оффиса, отвечая на вопрос о возможности возвращения РФ в состав G7. - Будучи одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, она идет против базовых норм международного права, будь то балансирование на грани войны и бряцание оружием у границ Украины, осуществление кибератак и распространение дезинформации или же отравление Алексея Навального, которое представляет собой не только нарушение прав человека, но и применение химического оружия на российской территории. Таким образом, возможность для улучшения отношений с Россией существует, и мы бы это приветствовали, но все здесь зависит от действий [РФ]".

Как подчеркнул Блинкен, США также "сосредоточены на действиях России и вопросе о том, какой курс она выберет". Он напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно выражал готовность дать ответ в случае агрессивных действий со стороны России.

"Но мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже, - добавил он. - И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом [РФ Владимиром] Путиным, поговорить об этом напрямую".

Причины обеспокоенности

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Москва неоднократно подчеркивала, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ, и выражала готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего.

Встреча в Лондоне

Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на встречу в Лондон приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) Лим Джок Хой. Великобритания, которая председательствует в "семерке" в этом году, намерена провести в традиционном формате и саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.