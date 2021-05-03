В Пентагоне заявили, что "Аль-Каида" продолжает представлять угрозу для США и их союзников

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Террористическая сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ) продолжает представлять для США, их союзников и партнеров угрозу и через 10 лет после ликвидации ее главаря Усамы бен Ладена. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать распространенное террористами заявление о том, что они готовятся вести с США войну по всем фронтам. "Я не видел заявления, о котором вы говорите. <...> Президент [США Джо Байден] весьма ясно заявил, что мы обязаны продолжать защищать американский народ от угрозы террористических сетей, экстремистов, которые готовы, могут и хотят угрожать нашей родине. <...> Никто не думает, что "Аль-Каида" исчезла, либо угроза, которую представляет "Аль-Каида", исчезла 10 лет назад после операции, результатом которой стала ликвидация бен Ладена. Она [сеть] все еще представляет угрозу. И мы все еще должны быть сосредоточены на этой угрозе", - подчеркнул Кирби.

При этом, по его словам, угроза от террористической сети "значительно уменьшилась" за последние 20 лет "в том, что касается ее масштабов и мощи". "Но она [эта угроза] все еще существует, и ["Аль-Каида"] все еще представляет угрозу не только нам, но и нашим союзникам и партнерам в регионе", - заключил представитель оборонного ведомства.

Как ранее сообщила телекомпания CNN, представители "Аль-Каиды" утверждают, что США, приступив к выводу войск из Афганистана, фактически признали свое поражение в регионе.

14 апреля Байден сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение завершить свою операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался на прошлой неделе. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября текущего года.

На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.