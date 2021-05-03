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Источник: дипломаты Турции обсуждают в Каире вопросы восстановления отношений с Египтом

По словам собеседника ТАСС, речь пойдет о "всех вызывающих озабоченность Каира вопросах"

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Высокопоставленные турецкие дипломаты обсуждают с руководством Египта в Каире вопросы восстановления полноценных отношений. Об этом заявил в понедельник ТАСС египетский дипломатический источник.

Ранее телеканал Al Arabiya передавал, что делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом прибыла в Каир. "Переговоры носят предварительный характер и касаются мер, необходимых для восстановления отношений между двумя странами", - информировал собеседник агентства ТАСС.

По его словам, во время этих встреч речь пойдет о "всех вызывающих озабоченность Каира вопросах". "По результатам обсуждения Каир будет определять будущее двусторонних отношений и уровень контактов между официальными лицами Египта и Турции", - отметил дипломат.

Отношения между Турцией и Египтом ухудшились в 2013 году после низложения военными ставленника исламистов Мухаммеда Мурси, вслед за чем стороны отозвали своих послов. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси "тираном", в Анкаре характеризуют июльские события 2013 года не иначе, как "военный переворот".

В марте текущего года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне. Признав, что их налаживание в полном объеме потребует времени, глава МИД указал на поддержание связей между разведками и на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

Теги
ТурцияЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Эрдоган, Реджеп ТайипМурси, МухаммедЧавушоглу, Мевлют
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