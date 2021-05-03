Байден повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек в этом году

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден увеличил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 62,5 тыс. человек. Это следует из заявления главы государства, распространенного в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Это вычеркивает установленную предыдущей администрацией исторически низкую квоту в 15 тыс. человек, которая не отражает ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев. Новый лимит приема [беженцев] также будет способствовать уже предпринимаемым усилиям по расширению возможностей США в вопросе приема беженцев, чтобы мы могли достичь <...> цели принять 125 тыс. беженцев в следующем финансовом году", - говорится в документе.

Квота в 15 тыс. человек на текущий финансовый год была установлена в конце октября предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Этот показатель является минимальным с 1980 года. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.

16 апреля Байден принял решение не увеличивать лимит приема беженцев в 2021-м финансовом году (начался с 1 октября), сохранив его на уровне 15 тыс. человек. Это решение подверглось резкой критике. Пресс-секретарь Белого дома в распространенном в тот же день заявлении отметила, что данная цифра не является итоговой, пообещав, что "президент установит окончательную увеличенную квоту приема беженцев на оставшуюся часть финансового года к 15 мая".

В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.