Парламент Словакии выразил доверие новому правительству

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии во вторник выразил доверие новому правительству республики во главе с Эдуардом Хегером, назначенным на эту должность президентом страны Зузаной Чапутовой 1 апреля. Как сообщает Словацкое телевидение, депутаты утвердили программное заявление кабинета.

За утверждение программного заявления и выражение поддержки правительству проголосовали 89 из 144 (Национальный совет состоит из 150 депутатов - прим. ТАСС) присутствовавших на заседании депутатов.

Прошлый кабмин во главе с Игором Матовичем подал в отставку в конце марта. Сейчас Матович занимает пост вице-премьера в новом кабинете.