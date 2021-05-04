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Парламент Словакии выразил доверие новому правительству

Депутаты утвердили программное заявление кабинета министров

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии во вторник выразил доверие новому правительству республики во главе с Эдуардом Хегером, назначенным на эту должность президентом страны Зузаной Чапутовой 1 апреля. Как сообщает Словацкое телевидение, депутаты утвердили программное заявление кабинета.

За утверждение программного заявления и выражение поддержки правительству проголосовали 89 из 144 (Национальный совет состоит из 150 депутатов - прим. ТАСС) присутствовавших на заседании депутатов.

Прошлый кабмин во главе с Игором Матовичем подал в отставку в конце марта. Сейчас Матович занимает пост вице-премьера в новом кабинете.

Теги
СловакияЧапутова, ЗузанаМатович, ИгорХегер, Эдуард
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