США вновь приостановят действие поправки, запрещающей военную помощь Азербайджану

ТАСС, 4 мая. Администрация президента США Джо Байдена продлит приостановку действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание правительством военной помощи Азербайджану в связи с конфликтом между Баку и Ереваном. Об этом в понедельник сообщила газета The Hill со ссылкой на уведомление, направленное Конгрессу.

Как отмечает издание, действие поправки, принятой в 1992 году, приостанавливалось ежегодно начиная с 2002 года.

Госсекретарь Энтони Блинкен, чьи слова приводит The Hill, заявил, что помощь Азербайджану "не подрывает и не нарушает попыток договориться о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном и не будет использоваться для агрессии против Армении". Он подчеркнул необходимость такой меры для "борьбы с международным терроризмом" и поддержания "безопасности государственных границ Азербайджана".

По данным издания, армянская диаспора раскритиковала такое решение американских властей. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян заявил, что "американское признание геноцида армян [в начале XX века в Османской империи] налагает [на США] обязательства", в том числе по отказу от помощи Азербайджану "в совершении преступления".

Баку и Ереван с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика в составе СССР, что положило начало вооруженному противостоянию между Азербайджаном и Арменией. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры об урегулировании нагорнокарабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.