Глава МИД Германии выступил за единую стратегию G7 в отношении Китая

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил во вторник за единую стратегию стран Группы семи в отношении Китая с упором на соблюдение прав человека и основных свобод.

"Экономические интересы есть везде, но вопросам соблюдения прав человека и основных свобод нужно уделить больше внимания, когда речь заходит о Китае", - сказал Маас журналистам перед началом первого рабочего заседания министров иностранных дел G7 в Лондоне.

"Нас [страны Группы семи] связывают такие ценности, как демократия, свобода и права человека, и их мы намерены наконец снова вместе защищать в мире", - подчеркнул немецкий министр.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 годы. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".