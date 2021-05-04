Главы МИД Японии, Южной Кореи и госсекретарь США 5 мая проведут очные переговоры

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, его южнокорейский коллега Чон Ый Ён и госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая проведут переговоры в ходе очной встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

По его данным, участники переговоров намерены, в частности, подтвердить готовность сотрудничества трех стран ради достижения полной денуклеаризации КНДР.

3 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи заявили о приверженности трех стран денуклеаризации Корейского полуострова.

В Лондоне с 3 по 5 мая проходят переговоры министров иностранных дел G7. Стороны должны обсудить способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие были приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.