В МИД ЛНР назвали минские соглашения безальтернативным путем урегулирования в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Минские соглашения являются безальтернативной основной мирного урегулирования конфликта в Донбассе, для их реализации не хватает лишь политической воли украинской власти. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

"Минские соглашения - единственная и безальтернативная основа мирного урегулирования конфликта в Донбассе, - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в телеграм-канале МИД ЛНР. - Сроки реализации закрепленных минскими соглашениями мер по урегулированию конфликта, как и способность украинской стороны работать над развитием этих обязательств и обеспечивать их выполнение, в полной мере зависят от наличия политической воли у киевских властей и степени побуждения международными гарантами Киева к добросовестному участию в процессе урегулирования".

Министр иностранных дел ЛНР подчеркнул, что позиции о безальтернативности минских соглашений придерживаются как республики Донбасса, так и международное сообщество, в то время как от украинских властей звучат призывы к изменению договоренностей и даже угрозы выхода из них. "Несмотря на все провокации и заявления украинской стороны о намерениях отказа от подписанных обязательств, минские соглашения не только позволяют сдерживать вооруженное противостояние и избегать на данном этапе значительных жертв, но и, в случае добросовестного выполнения предусмотренных ими политических обязательств, неизбежно ведут к всеобъемлющему урегулированию конфликта", - добавил он.

В этой связи в МИД ЛНР рекомендовали представителям Киева задуматься о последствиях подобных заявлений. "Следует понимать, что никакой инструмент урегулирования не может быть видоизменен или разрушен для одной стороны, при этом продолжая действовать в неизменном виде для другой. Прежде чем заявлять о выходе из соглашений, украинским официальным лицам следовало бы всерьез задуматься о последствиях подобных заявлений и шагов", - отметил Дейнего.

3 мая глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе и будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.