Ашраф Гани обещал не претендовать на пост президента Афганистана в случае мира с талибами

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Лидер Афганистана Ашраф Гани выразил готовность покинуть пост президента в том случае, если удастся договориться с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о мире, формировании переходного правительства и проведении выборов в стране. Он также пообещал в своей статье, опубликованной во вторник американским журналом Foreign Affairs, не баллотироваться на должность руководителя государства, если такие выборы все же состоятся.

"Я привержен достижению мира в стране, - отметил Гани, который был избран президентом в 2014 году и переизбран на очередные пять лет в 2019 году. - В феврале 2018 года я предложил "Талибану" заключить мир <...>. Мое правительство по-прежнему готово продолжать переговоры с "Талибаном". И я готов раньше срока оставить свой пост, если удастся обеспечить мир".

Как считает Гани, на пути политического урегулирования прежде всего нужно договориться с талибами о прекращении огня. Затем "стороны должны обсудить и принять решение о формировании переходного правительства, которое бы поддерживало порядок в период планирования и проведения президентских, парламентских и местных выборов, призванных определить новое руководство страны". "Я не буду выдвигать свою кандидатуру на этих выборах, и я уйду с занимаемого поста до истечения президентского срока, если тот, кто меня сменит, будет иметь мандат на мир", - заверил он.

По словам Гани, "решение президента Джо Байдена о выводе из Афганистана оставшихся 2,5 тыс. американских военнослужащих - поворотный момент для страны и ее соседей". "Афганское правительство с уважением относится к этому решению, - подчеркнул он. - Сейчас наше правительство и наша армия гораздо сильнее, чем семь лет назад, и мы полностью готовы и дальше защищать наш народ после того, как американские войска покинут страну".

Афганский лидер полагает, что вывод войск США и их союзников "предоставляет возможность для афганского народа достичь реального суверенитета". "В течение последних 20 лет 40 разных стран направляли в Афганистан свои силы, - заметил он. - И скоро все решения, касающиеся военного подхода к "Талибану" и другим террористическим группировкам, афганское правительство будет принимать самостоятельно". "Пока "Талибан", как представляется, по-прежнему больше заинтересован в том, чтобы прийти к власти, а не в мире, хотя политическое урегулирование и интеграция талибов в общество и правительство - единственный путь вперед", - добавил Гани.

Он призвал США и НАТО "и дальше выполнять свои обязательства по финансированию афганской армии и сил безопасности". "Это, пожалуй, самый важный вклад, который может внести международное сообщество в успешный переход к миру в Афганистане", - отметил Гани.

Решение о выводе войск

Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию США в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Она началась в октябре 2001 года. К выводу своих военнослужащих Пентагон приступил на прошлой неделе. Предполагается, что этот процесс завершится к 11 сентября.

Талибы считают это решение нарушением достигнутого в феврале 2020 года Дохийского соглашения с США, в котором, в частности, говорилось, что все иностранные войска покинут Афганистан к 1 мая 2021 года. Обстановка в исламской республике остается напряженной: стычки между талибами и афганскими военнослужащими и полицией продолжаются ежедневно.