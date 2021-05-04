СМИ: звуки взрывов слышны в районе иракской базы, используемой ВС США

ТАСС, 4 мая. Звуки взрывов слышны недалеко от расположенной в иракской провинции Анбар военной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными. С таким утверждением выступил во вторник телеканал Al-Mayadeen.

Со своей стороны телеканал Al Arabiya, ссылаясь на иракские источники, информировал о том, что база подверглась ракетному обстрелу. По его сведениям, в результате атаки никто не пострадал.

Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и является одной из крупнейших военных баз, на которой размещаются военнослужащие США в Ираке. Ранее она неоднократно становилась целью аналогичных атак, в причастности к которым Вашингтон обвиняет действующие в стране проиранские группировки.