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СМИ: звуки взрывов слышны в районе иракской базы, используемой ВС США

По данным телеканала Al Arabiya, база Айн-эль-Асад подверглась ракетному обстрелу

ТАСС, 4 мая. Звуки взрывов слышны недалеко от расположенной в иракской провинции Анбар военной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными. С таким утверждением выступил во вторник телеканал Al-Mayadeen.

Со своей стороны телеканал Al Arabiya, ссылаясь на иракские источники, информировал о том, что база подверглась ракетному обстрелу. По его сведениям, в результате атаки никто не пострадал.

Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и является одной из крупнейших военных баз, на которой размещаются военнослужащие США в Ираке. Ранее она неоднократно становилась целью аналогичных атак, в причастности к которым Вашингтон обвиняет действующие в стране проиранские группировки.

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