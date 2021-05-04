Президент Армении снял с должности замначальника Генштаба ВС Абрамяна

ЕРЕВАН, 4 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника Генштаба ВС республики, генерал-лейтенанта Карена Абрамяна. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Саркисян согласно 133 статьи части 1 конституции, а также закона "О военной службе и статусе военнослужащего" освободил от занимаемой должности заместителя начальника Генштаба ВС, начальника главного оперативного управления Генштаба Карена Абрамяна", - отмечается в сообщении президентского аппарата.

Абрамян был назначен на должность замначальника Генштаба ВС Армении в июне 2020 года. До этого он был командующим армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.