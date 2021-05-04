CNN: сенаторы США недовольны информированием от ЦРУ по атакам "направленной энергией"

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Сенаторы Конгресса США недовольны тем, в каком объеме Центральное разведывательное управление (ЦРУ) информирует их о полученных данных касательно тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, проходившее на прошлой неделе заседание специального комитета по разведке Сената Конгресса США с ЦРУ было одним из самых богатых на споры и дискуссии за последнее время. Законодатели были крайне удивлены, что важные детали расследования по этому делу были предоставлены им только сейчас, помимо этого, недовольство вызвало скудное количество детализированной информации.

На встрече ЦРУ дало понять, что тайные атаки на персонал США продолжаются до сих пор, на заседании разведка также рассказала о двух возможных случаях нападения с возможным применением "направленной энергии" в одной из европейских стран. При этом в ЦРУ не рассказали о том, когда им стала известна озвученная информация, поэтому некоторые сенаторы решили, что ЦРУ ранее скрывало эти данные от Конгресса.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне. В свою очередь Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

В апреле газета Politico выступила с утверждением, что загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.