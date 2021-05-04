Харрис заявила, что США намерены продвигать демократию в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом нацелена на продвижение демократии в Южной Америке. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая во вторник на ежегодной конференции Совета Америк, которая состоялась из-за пандемии в онлайн-формате.

"Западное полушарие является нашим домом. И поскольку это наш дом, поскольку живущие тут люди являются нашими соседями, императивом является продвижение нами демократии и хорошего [государственного] управления, безопасности и процветания в регионе", - отметила заместитель главы администрации США.

"Кроме того, важно, чтобы мы строили отношения в полушарии, которые опираются на уважение [человеческого] достоинства и дипломатию, - убеждена Харрис. - Отношения, в основе которых лежит как откровенность, так и сотрудничество". "Сила США зависит от силы всего Западного полушария. Наши судьбы переплетены. Это особенно справедливо по отношению к Латинской Америке", - подчеркнула вице-президент.

Как она при этом признала, отношения Соединенных Штатов с государствами Латинской Америки "временами были невероятно непростыми". "Сегодня я хочу ясно дать понять: наша администрация твердо верит в потенциал региона и в силу народов региона", - заверила Харрис. Она утверждала, что США намерены "помогать, как могут, по мере написания Латинской Америкой следующей собственной главы" истории. "США привержены поддержанию видения населением региона [своего будущего] <...>, его призывов к справедливости", - сказала Харрис.

Затронув тему кризиса на южной границе США, столкнувшейся с массовым наплывом нелегальных иммигрантов прежде всего из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, включая десятки тысяч несовершеннолетних, она уточнила, что Вашингтон собирается заниматься не только последствиями возникновения данной проблемы, но и "первопричинами миграции". "Мы должны концентрировать внимание и на том, и на этом", - считает Харрис. С ее точки зрения, "фундаментальная истина" заключается в том, что население региона не хочет покидать свои дома, но вынуждено это делать. В связи с этим вице-президент призвала в первую очередь к активизации борьбы с коррупцией, нищетой и насилием в Латинской Америке.

Совет Америк - это базирующаяся в США неправительственная организация, объединяющая крупные компании частного сектора, работающие в Западном полушарии.