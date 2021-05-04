МИД Франции: на саммите ЕС рассмотрят различные меры в отношении России

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Саммит ЕС в конце мая рассмотрит различные возможные меры в отношении России. Об этом во вторник заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"Реакция России [на санкции Евросоюза] была непропорциональной, она произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС", - утверждал Бон. Он сообщил, что французская сторона "намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий".

Он выразил поддержку французскому депутату и докладчику Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России Жаку Мэру "в связи с принятыми в отношении его недопустимыми мерами". "Правительство Франции не может не реагировать на создавшуюся ситуацию", - сказал он. "Франция неоднократно подчеркивала неприемлемый характер таких действий. Она продолжит делать такого рода заявления со всей необходимой твердостью", - напомнил Бон.

В своем выступлении перед депутатами он подчеркнул значимость Совета Европы для развития контактов на европейском континенте. Он выразил мнение, что деятельность Мэра в качестве докладчика по России "должна продолжаться".

Реакция МИД России

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. Также в списке оказался член французской делегации в ПАСЕ Мэр, который готовит несколько докладов о ситуации вокруг находящегося в колонии Алексея Навального.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.