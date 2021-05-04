США вывезли из Афганистана с 29 апреля примерно 1,3 тыс. единиц оборудования

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. США с начала процесса вывода контингента из Афганистана вывезли примерно 1,3 тыс. единиц оборудования. Об этом сообщили во вторник в Центральном командовании (CENTCOM) ВС.

"После решения президента [о начале вывода войск] США вывезли груз в эквиваленте примерно 60 [военно-транспортных самолетов] C-17, перевезено более 1,3 тыс. единиц оборудования для Агентства по тыловому обеспечению [Министерства обороны]", - говорится в тексте.

По оценкам командования, таким образом проделано от 2% до 6% работ в рамках общего процесса вывода.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.