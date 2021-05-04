Зеленский и Дуда подписали декларацию о европейской перспективе Украины

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на встрече в Варшаве подписали двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины, которая предполагает поддержку Киева на пути в ЕС. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали совместную двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины", - говорится в сообщении. "Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем, после имплементации положений Соглашения об ассоциации [с ЕС] при условии соблюдения Копенгагенских критериев, и договорились, что Республика Польша будет поддерживать Украину в этом", - добавили в офисе Зеленского.

По мнению украинского лидера, декларация приближает интеграцию страны в ЕС. В офисе Зеленского напомнили, что эта декларация стала вторым подобным документом. В марте аналогичный документ подписан с Литвой.

Кроме двусторонней декларации с Польшей в ходе визита Зеленского в Варшаву президенты Польши, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии подписали совместную декларацию по случаю празднования 230-й годовщины принятия 3 мая 1791 года первой польской конституции. В декларации сказано, что стороны убеждены в необходимости развивать Европу на основе фундаментальных ценностей и принципов, среди которых названы свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство закона, равенство и солидарность.