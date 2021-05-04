Попавший под российские санкции член ПАСЕ намерен поехать в РФ для доклада по Навальному

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жак Мэр, которому запрещен въезд на территорию России, собирается подать повторный запрос на визит в страну для подготовки отчета по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом политик сообщил во вторник в своем Twitter.

"Я повторно направлю запрос на посещение РФ для моего доклада о задержании Навального", - написал Мэр.

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова и Жак Мэр.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.