Reuters: сенаторы США предложили выделить $73 млрд на электробусы

ТАСС, 5 мая. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) и сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун предложили выделить $73 млрд на ввод в эксплуатацию 70 тыс. электробусов в рамках перехода страны к экологически чистой системе общественного транспорта. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его информации, сенаторы также предложили направить финансовые средства на переоборудование грузовых автомобилей и других транспортных средств. Весь транспорт, который будет приобретен в рамках данной программы, должен быть произведен в Соединенных Штатах.

Сенаторы отметили, что в настоящее время только 2% американских автобусов являются транспортом с нулевым уровнем выбросов.