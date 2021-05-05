Народная партия лидирует на парламентских выборах в автономном сообществе Мадрид

МАДРИД, 5 мая. /ТАСС/. Консервативная Народная партия (НП) лидирует на внеочередных парламентских выборах в испанском автономном сообществе Мадрид. Об этом свидетельствуют данные, распространенные во вторник местными властями.

После обработки 99% протоколов в Мадриде НП получает 65 из 136 мест в парламенте. За нее проголосовали чуть более 44% жителей автономного сообщества. За консерваторами следуют партии левого толка: Испанская социалистическая рабочая партия (24 места), "Мас Мадрид" (24 места) и "Подемос" (10 мест). В общей сложности левый блок получил 58 мандатов.

Крайне правую партию "Вокс" поддержали около 9% избирателей, ей досталось 13 кресел. Таким образом, две правые партии преодолели барьер в 69 мандатов, необходимых для достижения абсолютного большинства. Центристская партия "Граждане", до сих пор входившая в коалиционное правительство с Народной партией, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и осталась без представительства в парламенте.

Главой правительства автономного сообщества останется Исабель Диас Аюсо, возглавляющая регион в настоящий момент. Впервые данный пост она заняла в 2019 году. В связи с неудачными для его партии результатами выборов лидер "Подемос" Пабло Иглесиас сообщил, что уходит из политики.

Во вторник в испанском автономном сообществе Мадрид состоялись внеочередные парламентские выборы. Голосование проходило на 1 084 избирательных участках в 179 муниципалитетах региона. Участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и работали до 20:00 (21:00 мск). В волеизъявлении могли принять участие более 5 млн человек. Явка на выборах превысила 76%.