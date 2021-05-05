СМИ: Байден может выдвинуть мэра Лос-Анджелеса на должность посла США в Индии

ТАСС, 5 мая. Президент США Джо Байден рассматривает возможность выдвижения мэра Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Эрика Гарсетти на должность американского посла в Индии. Об этом во вторник со ссылкой на несколько источников сообщил портал Axios.

По его данным, помимо Гарсетти рассматриваются еще несколько кандидатур на данный пост. Ожидается, что Байден объявит о своем решении в мае.

Представитель мэра Лос-Анджелеса отказался прокомментировать изданию данную информацию.

Гарсетти - один из близких соратников Байдена, он входил в его предвыборный штаб, а также был одним из пяти демократов, вошедших в комитет, который организовывал инаугурацию Байдена 20 января.