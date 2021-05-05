Власти Риги не будут ограничивать возложение цветов к памятнику советским воинам 9 мая

РИГА, 5 мая. /ТАСС/. Рижская дума не станет ограничивать возложение цветов к памятнику советским воинам - освободителям Риги от немецко - фашистских захватчиков в День Победы. Об этом в среду сообщила оппозиционная партия "Русский союз Латвии" (РСЛ).

"Нам удалось договориться, чтобы все желающие в День Победы, 9 мая, смогли беспрепятственно возложить цветы к памятнику освободителям Риги! Только что закончилась встреча руководителя нашей фракции в Рижской думе Мирослава Митрофанова с мэром Риги Мартиньшем Стакисом, исполняющей обязанности исполнительного директора Риги Элиной Траутмане и начальником Рижской муниципальной полиции Юрисом Лукасом. По результатам встречи сообщаем, что памятник освободителям 9 мая не будет огорожен, как сообщалось ранее. Подойти к нему можно будет по центральной аллее и после возложения цветов выйти по боковым дорожкам", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook.

"Мы обращаемся ко всем рижанам, которые хотят возложить цветы в этот день, с просьбой соблюдать дистанцию и не задерживаться на долгое время у монумента, чтобы дать возможность всем желающим почтить память героев", - призывает эта политическая сила.

Отмены введенных в День Победы в Риге ограничений добивалась и другая оппозиционная партия "Согласие", защищающая интересы русскоязычного населения Латвии. "После прошедших выходных и громкого возмущения рижан столичная дума заявила, что не будет препятствовать возложению цветов 9 мая! Спасибо каждому кто не постеснялся высказать в эти дни свою позицию", - написал в среду в своем Facebook один из лидеров партии и депутат Европарламента от республики Нил Ушаков.

"Два очень важных момента. Во-первых, соблюдайте, пожалуйста, все необходимые ограничения - маски, дистанция и так далее. Не заразить друг друга во время праздника - важно. Во-вторых, пожалуйста, соблюдайте требования полиции - полицейские обеспечивают порядок и безопасность, это тоже очень важно во время праздника", - указал он.

Попытки запретить празднование

Исполнительная дирекция Рижской думы после консультации с органами правопорядка 30 апреля решила запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам - освободителям Риги, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения. О намерении добиться отмены этих ограничений ранее заявили РСЛ и "Согласие".

Рижская дума ранее получила три заявки на проведение 9 мая в столице публичных мероприятий по случаю празднования Дня Победы. Местная общественная организация "9мая.лв" просила разрешить около монумента освободителям Риги мероприятие с целью "празднования разгрома фашизма". Еще одна заявка поступила от организации "Фонд 9 мая", которая также хотела возложить к памятнику цветы и провести концерт. В третьей заявке было указано намерение провести в парке Победы собрание с целью сохранения семейной памяти о тех членах семьи, которые во время Второй мировой войны сражались в рядах союзников против нацистской Германии, но позже она была отозвана.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам - освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.