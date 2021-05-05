Французского журналиста похитили в Мали

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции подтвердило исчезновение французского журналиста в Мали. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

"Мы подтверждаем исчезновение в Мали Оливье Дюбуа, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. - Мы поддерживаем контакты с его семьей и малийскими властями".

Ранее о похищении журналиста сообщил генеральный секретарь НПО "Репортеры без границ" Кристоф Делуар. "Оливье Дюбуа находился в городе Гао в Мали, где готовил репортаж. 8 апреля после обеда он не вернулся в свой отель, - написал Делуар в своем Twitter. - Это опытный журналист, который обычно работает по заказу изданий Le Point Afrique и Liberation, он хорошо знал этот опасный регион".

По словам главы организации, НПО "узнала об этом происшествии через два дня". "По согласованию с редакциями, на которые он обычно работает, мы приняли решение не предавать огласке этот инцидент, чтобы не мешать возможному быстрому положительному разрешению ситуации", - добавил он. "Мы призываем власти Франции и Мали сделать все возможное для его освобождения и выражаем полную поддержку его семье и близким", - подчеркнул Делуар.

Он также обратил внимание, что ранее в интернете появилось видео, на котором журналист утверждает, что его похитила группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". Она была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). На видео журналист также обращается к своей семье, друзьям и властям с просьбой сделать все возможное для его освобождения.