Блинкен обсудил с коллегами из Японии и Южной Кореи ядерную и ракетную программы КНДР

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея обсудили в среду в Лондоне вызывающие у этих стран "взаимную озабоченность" вопросы, касающиеся осуществляемых КНДР ядерной программы и программы разработки баллистических ракет. Об этом сообщил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы вновь подтвердили нашу приверженность трехстороннему сотрудничеству [в усилиях] по достижению денуклеаризации Корейского полуострова", - написал он.

Переговоры Блинкена и министров иностранных дел Японии и Республики Корея, Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ён состоялись на полях встречи глав МИД стран Группы семи (G7), куда представитель Республики Корея был приглашен властями Великобритании.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что участники встречи условились призывать Пхеньян к соблюдению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорились тесно сотрудничать в ходе выработки конкретного подхода к КНДР, исходя из нового курса администрации США по этому вопросу.

30 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, на которые опирались предыдущие американские правительства. Новая администрация США во главе с Джо Байденом дала понять, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается помимо прочего проводить курс на сдерживание Пхеньяна.