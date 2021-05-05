Глава МИД Палестины полагает, что смена власти в США может оживить переговоры с Израилем

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Приход к власти в США новой администрации вселяет определенные надежды на активизацию посредничества ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН и Европейский союз) в палестино-израильских переговорах. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В период правления бывшего президента США Дональда Трампа "квартет" ушел в спячку, поскольку американская администрация была против любых попыток активизации его роли в переговорном процессе, - отметил он. - Сейчас ситуация изменилась. К власти пришла новая администрация, которая осознает свою роль и ответственность в ближневосточном "квартете". Мы ожидаем, что это будет способствовать восстановлению доверия и совместной работы между участниками "квартета" и в конечном итоге приведет к министерской встрече посредников, которая ускорит возобновление переговоров".

По словам аль-Малики, предыдущий опыт палестино-израильских переговоров наглядно продемонстрировал, что "нельзя связывать все свои ожидания только с действиями одной страны, в частности США". "Мы не хотим повторения ситуации и не можем допустить, чтобы администрация США была единственным посредником, - продолжил он. - Мы поддерживаем международный "квартет", который является главным игроком и посредником в переговорном процессе и обладает достаточной легитимностью, основанной на решениях Совета Безопасности ООН. Мы полагаемся также на наших друзей в России, предложивших провести международную конференцию по ближневосточному урегулированию, которая может стать основой дальнейшего мирного процесса".

Глава палестинского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что "положительная динамика общения США с другими участниками "квартета" вынудит Израиль занять более конструктивную позицию в плане выполнения своих обязательств и взаимодействия с посредниками".