Румынская партия примет участие в парламентских выборах в Молдавии

БУХАРЕСТ, 5 мая. /ТАСС/. Сопредседатель румынской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил на пресс-конференции в среду, что она примет участие в парламентских выборах в Молдавии 11 июля. Об этом сообщило агентство Agerpress.

"AUR официально включена в регистр политических партий в Кишиневе с тем же логотипом и с тем же названием, - приводит агентство слова политика. - Впервые в истории двух государств одна и та же партия существует на обоих берегах Прута, и мы хотим, чтобы парламентарии альянса, парламентарии-унионисты были в обоих парламентах".

"Наш призыв к выборам 11 июля - создать румынскую силу и единый национальный список, который вошли бы в кишиневский парламент, - сказал Симион. - Кроме компонента президента Майи Санду, нужна румынская сила, и мы протягиваем руку всем организациям, деятелям, всем румынам Бессарабии, приглашая их присоединиться к альянсу". Он напомнил, что благодаря парламентской партии AUR шесть молдавских политиков уже работают в парламенте Румынии.

В свою очередь, сопредседатель "Альянса за объединение румын" Клаудиу Тырзиу заявил, что альянс "не просто другая партия, которая разыгрывает карту унионизма, а партия, которая намерена объединить все унионистские силы, все унионистские политические группы, и превратиться, как мы сделали по эту сторону Прута, в платформу для тех, кто еще верит в Румынию и в ценности, которые мы исповедуем".

На парламентских выборах в Румынии 6 декабря 2020 года националистическая партия "Альянс за объединение румын" набрала более 9% голосов избирателей, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий после Социал-демократической, Национал-либеральной и альянса "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности.