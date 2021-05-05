ДНР впервые за полтора года получила от Киева список разыскиваемых Украиной граждан

ДОНЕЦК, 5 мая. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) впервые за полтора года получила от Киева новый официальный список разыскиваемых Украиной граждан, который может стать основой для будущего обмена удерживаемыми лицами. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Дарья Морозова.

"Три недели назад Украина направила в наш адрес список лиц, разыскиваемых на территории ДНР. В нем - 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года, - цитирует ее "Донецкое агентство новостей". - В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос".

В последний раз обмен пленными в Донбассе проходил в апреле 2020 года. Тогда ДНР передала Украине девять человек, получила 10. При этом в 2019 и 2020 годах республике был передан 71 удерживаемый, однако 50 из них, в нарушение договоренностей, продолжают преследоваться на Украине, так как с них не были сняты уголовные обвинения. В ДНР неоднократно заявляли, что проведение новых обменов невозможно без завершения процессуальной очистки переданных республике лиц.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита "нормандского" формата (Германия, Франция, Украина и Россия), состоявшегося в декабре 2019 года. Однако задача обменять "всех на всех", которая также записана и в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной.