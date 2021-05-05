Джонсон обсудил с Меркель борьбу с изменением климата

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с изменением климата. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии главы правительства Соединенного Королевства.

"Джонсон и Меркель обсудили важность того, чтобы все страны взяли на себя конкретные обязательства по снижению углеродных выбросов и помогли развивающимся государствам добиться того же путем увеличения размера средств, выделяемых на финансирование климатических проектов. Они договорились работать сообща по этому вопросу, в том числе посредством Группы семи (G7) и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Великобритании", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что разговор Джонсона и Меркель состоялся в преддверии запланированной на четверг сессии 12-го Петерсбергского климатического диалога. Кроме того, британский премьер-министр в ходе телефонной беседы заявил, что надеется на личную встречу с канцлером ФРГ в рамках саммита лидеров стран G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.