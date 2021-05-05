Байден заявил, что Республиканская партия США переживает мини-революцию

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Американская Республиканская партия в данный момент переживает мини-революцию, при этом страна остро нуждается в этой политической силе. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американского лидера попросили пояснить собственные слова про то, что он "не понимает республиканцев", а также намерение лидеров республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США лишить критика предыдущего президента Дональда Трампа Лиз Чейни (от штата Вайоминг) должности председателя Конференции конгрессменов-республиканцев.

"Создается впечатление, что Республиканская партия пытается определить, за что она выступает. И они находятся в самом разгаре этой значительной своего рода мини-революции, происходящей в Республиканской партии, - отметил президент. - Я на протяжении длительного времени был демократом. Мы проходили через периоды, когда у нас были внутренние ссоры и разногласия. Но таких не припомню".

"Нам крайне необходима Республиканская партия. Нам нужна двухпартийная система. Однопартийная система вредна для здоровья [страны]. И я думаю, что республиканцы находятся дальше от попыток понять, кто они и что они отстаивают, чем я считал к данному моменту", - заключил глава государства.

Возможное отстранение Чейни

За отстранение от третьей по значимости должности в республиканской фракции Палаты представителей дочери бывшего вице-президента Ричарда Чейни выступают лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти (от штата Калифорния) и его заместитель Стивен Скалис (от штата Луизиана). По данным американских СМИ, их поддерживает большинство однопартийцев в нижней палате Конгресса, что, скорее всего, приведет к отстранению от должности Чейни уже в этом месяце по итогам внутрифракционного голосования.

Чейни 13 января в числе десяти республиканцев проголосовала в поддержку резолюции об инициированном демократами импичменте Трампа. Он в то время являлся американским лидером. Однопартийцы Чейни ранее не раз выступали с критикой в ее адрес. Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Сенат Конгресса оправдал республиканца.