Вакцинацию от коронавируса в Боготе приостановили из-за протестов

БОГОТА, 5 мая. /ТАСС/. Власти столицы Колумбии приняли решение приостановить процесс вакцинации от коронавируса, а также проведение ПЦР-тестов в городе в связи с протестами, которые уже несколько дней проходят по всей стране. Об этом в среду сообщил глава секретариата по вопросам здравоохранения Боготы Алехандро Гомес.

"Нам пришлось приостановить проведение ПЦР-тестов для выявления коронавируса, <...> мы приостанавливаем вакцинацию от коронавируса", - сказал Гомес, чьи слова приводит радиостанция La FM.

Политик призвал протестующих уважать медиков и не мешать движению машин скорой помощи.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.