США пообещали оказать поддержку военным Афганистана при выводе своих войск

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Американские военные смогут продолжать оказывать определенную поддержку афганским вооруженным силам при выводе контингента США из Афганистана. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Есть некая возможность, предусмотренная генералом [Скоттом] Миллером (командующий войсками США и НАТО в Афганистане, генерал-лейтенант - прим. ТАСС), по продолжению поддержки афганских военных в том ключе, в котором он считает нужным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Кирби при этом подчеркнул, что не будет вдаваться в какие-либо подробности.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.