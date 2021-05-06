Глава МИД Украины заявил, что США могут помочь стране вступить в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что США могут посодействовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО. Такое мнение он озвучил в интервью, опубликованном в среду на сайте телекомпании CNN.

По словам главы украинского МИД, Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве "восточной границы демократии", что подразумевает включение страны в состав НАТО. "Путь к членству в НАТО уже находится на столе", - отметил Кулеба, подчеркнув при этом, что вопрос членства Украины в альянсе не может быть решен "за один день".

Как отметил глава украинского МИД, власти в Киеве надеются иметь в распоряжении "пошаговую дорожную карту вступления в НАТО". "США могут помочь нам в этом вопросе", - констатировал он.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ждет от западных стран более последовательной поддержки стремления страны стать частью альянса. Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в понедельник заявил, что вступление Украины будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите НАТО.