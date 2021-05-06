Министры обороны 27 стран ЕС обсудят 6 мая ситуацию на границах Украины

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Министры обороны 27 стран Евросоюза на заседании в четверг обсудят, в частности, ситуацию на границах Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу в Брюсселе.

"В ходе заседания мы, конечно, обратим внимание на ситуацию на границе с Украиной и Россией", - сказал он.

Ситуация на Украине войдет в неофициальную повестку дня заседания министров обороны стран ЕС. Встреча посвящена главным образом вопросу присоединения США, Норвегии и Канады к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.