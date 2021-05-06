Блинкен заявил, что США не хотят сдерживать Китай

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Администрация США не пытается сдерживать Китай, но выступает за сохранение существующей системы международных отношений, основанной на установленных правилах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью британской вещательной корпорации BBC, выдержки из которого были распространены в четверг.

США "не стремятся сдерживать Китай, препятствовать его развитию", отметил Блинкен. "Мы выступаем за сохранение определенной международной системы, основанной на правилах, в укрепление которых внесли очень большой вклад США и Великобритания", - сказал глава Госдепа. И если кто-то попытается, по его словам, "подорвать эту систему", то об этом будет заявлено. И такая позиция не направлена против Китая, речь идет о сохранении международной системы, подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что западным странам следует быть очень осторожными в отношении характера китайских инвестиций в их экономику. "Мы должны быть очень осторожны с [определением] того, какова именно суть этих инвестиций", - заявил он.

Главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) по итогам завершившейся в среду в Лондоне встречи объявили о готовности укреплять свою торгово-экономическую устойчивость перед лицом Китая, выразив "озабоченность относительно практик, которые подрывают свободы и справедливые экономические системы, в том числе в сфере торговли, инвестиций и финансов".